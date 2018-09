La Comisión Europea (CE) dio hoy un ultimátum a Facebook para que en un plazo de tres meses adapte sus prácticas a la normativa de consumo de la Unión Europea (UE), y amenazó con sanciones contra esa red social estadounidense si no se aprecian resultados a final de año.

"No quiero ver progresos, no es suficiente. Quiero ver resultados", declaró en una rueda de prensa la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, quien avisó a la plataforma de que "puede enfrentarse a sanciones de las autoridades nacionales" en 2019 en caso de que no se aprecien los resultados.