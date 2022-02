La Comisión Europea presentará mañana un plan con el que prevé movilizar hasta 48.000 millones de euros para que la Unión Europea cuadruplique su producción de semiconductores hasta 2030 y pueda asegurarse el abastecimiento de unos componentes para los que ahora depende de fabricantes asiáticos.

"Hoy el 50 % de los semiconductores se producen en Taiwán. Si por una razón u otra Taiwán no pudiera exportarlos, solo harían falta tres semanas para que casi todas las fábricas que tenemos -de automóviles, carne, electrodomésticos- dejen de funcionar, porque no tendrían semiconductores. Esto no es aceptable, tenemos que dotarnos de capacidad para responder a esta eventualidad", dijo este lunes a Efe el comisario europeo de Mercado Único, Thierry Breton.