La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha calificado de "preocupante" el ascenso de la ultraderecha en alusión al resultado electoral de Vox en Castilla y León, y ha advertido de que para que el Plan de Recuperación tenga éxito hacen falta gobiernos autonómicos con "lealtad institucional".

Preguntada este lunes por la hipótesis de que los partidos de izquierda faciliten un Ejecutivo del PP para evitar que dependa de Vox, Calviño se ha limitado a señalar que esa reflexión no le compete a ella, pero ha incidido en no perder de vista que para aprovechar los fondos europeos "Next Generation" es imprescindible la colaboración con las autonomías.