La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reiterado hoy que no tiene ninguna sociedad y que las informaciones publicadas sobre la compra de una vivienda a través de una empresa son tergiversaciones de hechos "públicos e irreprochables".

"He venido aclarando reiteradamente, y espero que esta sea la última vez que tengo que hacerlo, que no tengo ninguna sociedad" y el resto de asuntos publicados "no son sino tergiversaciones de hechos que son públicos e irreprochables", ha asegurado la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.