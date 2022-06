La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado en el Congreso que siempre ha respetado y defendido las instituciones, tras acusarle los portavoces del PP, Vox y Ciudadanos de haber cesado al presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Para que no quede ninguna duda, yo no he presionado ni cesado al líder de ninguna institución independiente", ha afirmado la vicepresidenta en la sesión de control, después de la polémica generada por la dimisión del presidente de INE, Juan Rodríguez Poo.