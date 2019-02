El director general de Uber para el sur de Europa, Carles Lloret, considera "clave" para su negocio la construcción de equipos profesionales diversos y, en lugar de fijar cuotas, aboga por plantearse cada día cuestiones del tipo "cómo cambiamos las cosas" para promover una mayor participación femenina.

"No nos marcamos cuotas. No nos fijamos tanto en el número, ese no es el objetivo. Prefiero asegurarme de que en cada cosa que hagamos en el día a día, desde cómo asignamos los proyectos hasta a dónde vamos a buscar el talento, nos planteemos cómo cambiamos las cosas", ha explicado Lloret a Efe.