El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, rechazó este viernes que el Reino Unido pueda evitar las tarifas comerciales con la Unión Europea (UE) en el caso de que este país la abandone sin acuerdo, tal y como sostiene el exministro de Exteriores, Boris Johnson.

Johnson, uno de los dos candidatos a suceder a Theresa May al frente del Gobierno británico, junto con el titular de Exteriores, Jeremy Hunt, ha asegurado que el Reino Unido no tendría que incurrir en ese tipo de tarifas aunque no consiguiera llegar a un pacto con los 27.