El sindicato CGT mantiene los paros parciales en Adif y Renfe a partir del 27 de julio, unas movilizaciones que no se extenderán a agosto pero que el sindicato no descarta retomar a partir de septiembre si no llega a un acuerdo con las compañías dependientes del Ministerio de Fomento.

"Queremos dar un toque de atención", señalan desde CGT, que piden a Renfe y Adif soluciones a los problemas que atraviesan sus trabajadores y el sector ferroviario.