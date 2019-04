El consejo de administración de DIA ha recomendado a los accionistas de la compañía aceptar la opa lanzada por el multimillonario ruso Mijaíl Fridman por "los elevados riesgos" que implicaría que la oferta no prosperase y ante la falta de alternativas. El preceptivo informe del consejo sobre la opa, divulgado este martes, se ha aprobado "por unanimidad", y refleja una posición favorable a la oferta presentada por Fridman a través de la sociedad LetterOne, que fija un precio de 67 céntimos por acción. Los dos asesores financieros contratados, Merrill Lynch y Rothschild, coinciden en resaltar la delicada situación que afronta la firma por encontrarse en quiebra técnica y el riesgo de disolución o concurso en caso de no salir adelante la oferta, aunque mientras que el primero califica de "justo" el precio ofrecido, el segundo considera que "no es adecuado".

Los analistas de Rothschild detallan en el documento que pese a que en "circunstancias ordinarias la contraprestación propuesta" no es justa, dada la situación de DIA, la opa "puede representar una oportunidad para los accionistas que buscan liquidez inmediata o que no desean incurrir en el riesgo de un posible escenario de refinanciación, recapitalización y/o insolvencia".