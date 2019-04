El exdirector de Supervisión del Banco de España Mariano Herrera ha asegurado hoy en la Audiencia Nacional que el organismo constató que las cajas de BFA-Bankia disponían de provisiones suficientes para posibles deterioros en los dos años siguientes a su creación, pero que no entró en el tratamiento contable ya que escapaba de su competencia.

En calidad de testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, Herrera ha insistido en que "las cuentas son responsabilidad de los administradores y del auditor" y, en el caso de las cotizadas, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no del Banco de España que, como "supervisor prudencial", se limita a comprobar "que se hayan hecho los ajustes, no si están recogidos en uno u otro sitio. No es lo que más le interesa".