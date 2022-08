Philip R. Lane, economista jefe del BCE (d), junto al economista Jordi Galí (i) y Diego Abry Guillen, del Banco Central de Brasil (c) en una mesa redonda este lunes en que más de 200 investigadores de bancos centrales de diferentes países de todo el mundo se han reunido en Barcelona para reflexionar sobre cuestiones de actualidad como la alta inflación y las políticas monetarias, en el marco de la jornada CEBRA Annual Meeting, coorganizada por el Banco de España, la Barcelona School of Economics y el Leibniz Institute for Financial Research.EFE/Enric Fontcuberta