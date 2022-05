23 may. 2022

EFE Davos (Suiza) 23 may. 2022

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene claro que 2022 será un año "difícil", pero de momento no espera una recesión, lo que no significa que no la pueda haber en un futuro.

En su intervención en una sesión sobre perspectivas económicas mundiales, ha recordado que el FMI ha rebajado la previsión de crecimiento mundial en 2022 hasta el 3,6, pero ha considerado que de ahí a que haya una recesión mundial hay un trecho largo.