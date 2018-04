El presidente del FROB, Jaime Ponce, ha asegurado hoy que el fondo de rescate español, máximo accionista de Bankia, no ha tomado ninguna decisión sobre la salida del Estado del capital de la compañía, pero ha insistido en que "no hay ansiedad" por vender si las condiciones del mercado no son las adecuadas.

En un momento en el que algunos aseguran que el FROB estaría barajando vender participaciones superiores al 10 % de Bankia o llevar a cabo directamente colocaciones de grandes paquetes del banco, Ponce insiste en que no hay ninguna decisión al respecto.