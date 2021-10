La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves que el Gobierno buscará no aplicar la minoración de los beneficios que las eléctricas obtienen en el mercado por el alto precio del gas a las que garanticen "ex novo" precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas.

Ribera, durante su defensa del real decreto-ley que va a ser convalidado hoy en el Congreso de los Diputados, ha señalado que con ello se trata de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".