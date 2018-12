El primer ministro francés, Édouard Philippe, denunció hoy el asalto al Arco del Triunfo durante la manifestación de los "chalecos amarillos", donde un grupo de alborotadores forzaron las barreras de protección y vandalizaron el monumento.

"Quiero decir lo mucho que me ha sorprendido este cuestionamiento a los símbolos de Francia: el hecho de que el Arco del Triunfo haya sido marcado, de que alrededor de la tumba del soldado desconocido pudiera tener lugar una manifestación. No estoy contento con estas imágenes, me sorprenden", declaró Philippe.