El sector de gran consumo se ofrece a liderar la salida de España de la crisis provocada por la pandemia, aunque para ello reclama a las autoridades una mayor capacidad de escucha sobre sus demandas para acelerar la vacunación, para que la fiscalidad no perjudique la recuperación y que se implante un modelo laboral más flexible. "Claramente no, no tengo la sensación de que seamos escuchados lo suficiente dada la relevancia y el peso en la economía nacional que tenemos", arguye el nuevo presidente de la patronal de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), Ignacio González (en la imagen). EFE/AECOC