El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho este jueves sobre el conflicto del transporte por carretera que "no hay que otorgar representatividad a quien no la tiene" y que "no hay ninguna huelga", sino un paro patronal de la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional.

Antes de intervenir en una asamblea de delegados en Cartagena, ha explicado en rueda de prensa que el sector del transporte, al igual que el agrario, sufre una serie de problemas estructurales que viene arrastrando desde hace años y que la respuesta a sus demandas debe ser desde esa perspectiva, no de forma coyuntural.