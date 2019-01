Madrid, 24 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha mostrado su autenticidad a los visitantes de la 39ª edición de Fitur a través de 78 establecimientos emblemáticos, desde comercios centenarios hasta restaurantes tradicionales, que presentan un valor añadido a la hora de elegir esta ciudad como destino turístico. En el acto de presentación de este catálogo ha participado el alcalde de Palma, Antoni Noguera, quien ha explicado que en muchas ciudades "siempre te encuentras con los mismos comercios e idénticas marcas", motivo por el cuál considera que la capital balear "no quiere ser una ciudad franquicia". En la imagen el acto de presentación de la nueva campaña "This is Palma" en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2019 que se celebra en el recinto de Ifema en Madrid, a la que ha acudido el alcalde de Palma de Mallorca, Antoni Noguera junto a Joana Adrover, regidora de Turismo, Comercio y Trabajo del Ayuntamiento de Palma hoy, 24 de enero de 2019. EFE/David Fernández