El juez Yuichi Tada (arriba) se sienta en una sala de audiencias antes de una audiencia en la corte sobre un caso del ex presidente de Nissan Motor Co. Carlos Ghosn, en el Tribunal de Distrito de Tokio. Ghosn rechazó las acusaciones al comparecer por primera vez ante un juez de un tribunal de Tokio, su primera aparición pública desde su arresto el 19 de noviembre de 2018. EFE

Motonari Otsuru (i), abogado jefe del equipo legal del ex presidente de Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, y los miembros del equipo legal, los abogados Go Kondo (c) y Masato Oshikubo, en un tribunal antes de una audiencia en el Tribunal de Distrito de Tokio, en Tokio (Japón). Carlos Ghosn rechaza las acusaciones al comparecer por primera vez ante un juez, su primera aparición pública desde su arresto el 19 de noviembre de 2018. EFE