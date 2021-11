El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llamado a no "enquistarse" en el debate sobre si se efectuará una derogación o transformación de la reforma Laboral porque lo importante, ha dicho, son las medidas que fomenten el empleo y el empleo de calidad.

"No me gustan las etiquetas sobre la reforma laboral", ha contestado a los periodistas que le han inquirido sobre el alcance de las medidas del Gobierno y, acerca del aviso de Bildu de retirar su apoyo al Gobierno si no se deroga la reforma laboral, ha respondido que eso no es lo relevante, como tampoco lo es "esa discusión sobre etiquetas".