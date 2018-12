El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado hoy que no tendría sentido que su formación apoye unos Presupuestos Generales de Estado para 2019 si no tienen un apoyo mayoritario aunque ha reiterado que no será su partido el que ponga "trabas" para su aprobación.

"No tiene sentido para mi grupo concretar un acuerdo presupuestario si no hay unas mínimas posibilidades de que salga adelante", ha dicho Esteban durante su intervención en el Pleno del Congreso en el que Pedro Sánchez ha informado sobre los acuerdos alcanzados en la UE sobre la salida del Reino Unido y la situación en Cataluña.