El exconsejero de Bankia Alberto Ibáñez ha asegurado en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que, tras el relevo de Rodrigo Rato por José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad, éste le dijo que su perfil sí cabía en el nuevo organigrama, pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, quería hacer "tabla rasa".

Miembro del consejo de administración de Bankia procedente de Caja Madrid, Ibáñez ha recordado que en aquel momento "nos parecía que el auditor no había hecho su función bien, que no nos había dicho la verdad", porque no se entiende que se puedan formular unas cuentas con acontecimientos retrospectivos.