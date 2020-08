Con una producción petrolera en mínimos históricos que ha obligado a Venezuela a importar gasolina de Irán, el exministro del Petróleo y antiguo hombre fuerte del chavismo Rafael Ramírez cree que el presidente Nicolás Maduro "va a caer por el desastre" que ha provocado en la empresa estatal PDVSA.

"El problema de PDVSA no es un problema técnico, sino político. Es Maduro quien toma las decisiones, es el presidente de la república quien coloca los miembros de la junta directiva. Con Maduro no hay manera (...) Maduro no se ha dado cuenta que él va a caer por el desastre de PDVSA", aseguró Ramírez en una entrevista con Efe.