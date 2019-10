Cientos de viajeros permanecen atrapados en el Aeropuerto de El Prat, del que no se puede entrar ni salir en ningún tipo de transporte, desde que miles de personas se concentrasen en sus inmediaciones tras la llamada de la plataforma Tsunami Democràtic para paralizar la actividad del aeropuerto, en protesta por la condena a los líderes del 'procés'. EFE/Quique García

La frustración, la desinformación, el miedo y la indignación han sido las sensaciones más habituales en esta jornada de protestas en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), convertido este lunes en epicentro de las movilizaciones independentistas contra la sentencia del "procés".

“Yo lo siento, pero no pienso volver a Cataluña. En su día me dio pena que los metiesen en prisión, pero no es tan grave como para hacer esto. Esto también es violencia de la que se quejan”, explica a Efe Ana, una turista mexicana, en referencia a los incidentes vividos a lo largo de la jornada en el aeropuerto.