El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este martes que la patronal no va a apoyar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para lo que queda de 2021, porque todavía "es un momento delicado".

"No estamos diciendo que no se suba, estamos diciendo que no se suba ahora, con la que está cayendo", ha afirmado en declaraciones a Radio Intereconomía, después de que la reunión de ayer sobre SMI se cerrara sin acuerdo.