El ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuyas críticas a las macrogranjas fueron censuradas por el presidente del Gobierno y otros dirigentes socialistas, ha evitado responder a éstas y se ha limitado a afirmar que esas declaraciones se refieren a cosas que no dijo, además de insistir en que se ha construido un bulo para atacarle.

Garzón, en una entrevista en el programa de internet "Carne cruda", ha explicado este jueves que desconoce los motivos por los que Pedro Sánchez no salió en su defensa: "No puedo responder porque no soy el que tomó la decisión, pero, cuando se habla de lo que sí dije, en el Gobierno hay consenso".