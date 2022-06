La Comisión Europea (CE) no descarta ninguna sanción a Rusia por la guerra en Ucrania, pero no estudia en este momento un bloqueo del gas ruso, según el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, para quien, aunque el conflicto no se ganará con sanciones, los seis paquetes de la CE tendrán "un efecto devastador sobre la economía y el poder rusos".

"La posición oficial de la CE es que no hay sanciones fuera de la mesa. Pero a día de hoy no estamos hablando de un bloqueo de gas. El tema es golpear a Rusia, pero sin perjudicarnos demasiado", dice Gentiloni en una entrevista que publica este sábado el diario italiano La Stampa.