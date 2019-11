El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley por el que los afectados por la rebaja de la retribución a las instalaciones renovables la mantendrán durante doce años (hasta 2031) en el 7,39 % si renuncian a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen abiertos, o a las indemnizaciones que lograron en ellos.

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha señalado este viernes que los que no se acojan a esa opción tendrán una rentabilidad del 7,09 %, que es la que ahora el Gobierno fija por este real decreto-ley para el periodo 2020-2025, tras el cual se volverá a revisar para las instalaciones que no se acojan a la posibilidad ofrecida por el Gobierno o que no se vieran afectadas por el recorte que aplicó el PP en 2013.