Google y News Corp, empresa editora de periódicos como The Times, The Sun, The Wall Street Journal y The New York Post, anunciaron este miércoles un acuerdo por el que el gigante de internet pagará por mostrar sus contenidos en la sección de noticias del buscador.

En un comunicado, las dos empresas calificaron el acuerdo de "histórico", dados los conflictos que Google mantiene desde hace años con editores de todo el mundo precisamente por este motivo, y aseguraron que la alianza "tendrá beneficios sustanciales para el periodismo y la sociedad".