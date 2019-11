El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha subrayado este lunes que la economía española tiene margen para mejorar su nivel de innovación y digitalización, "especialmente en capital humano".

En la inauguración de la jornada "Digitalisation & Investment in Intangible Capital: The Spanish Case within the European Union" organizada por el Banco de España y el Banco Europeo de Inversiones, Hernández de Cos ha añadido que esta apuesta por la innovación es especialmente relevante dado el bajo nivel de productividad de la economía española en comparación con otros países europeos.