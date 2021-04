El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha cifrado este sábado en entre 100 y 200 millones de euros el impacto que dejará este año el Mobile Wolrd Congress, un 20 % del "impacto habitual", y ha afirmado que esta cita anual "podría haber desaparecido".

En declaraciones a Rac1, Hoffman ha señalado que la edición de este año tendrá un impacto económico "mucho más pequeño", puesto que no habrá una participación internacional tan amplia: "Será de más de 100 millones de euros. Un 20 %, quizás un poco más... Entre 100 y 200 millones no me sorprendería", ha precisado.