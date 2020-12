El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha cargado contra el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) anunciado por el Gobierno porque, en su opinión, no está pensado para potenciar las energías renovables, sino para pagar "las fiestas pasadas del sector eléctrico".

"Esto no lo vistamos de verde, esto no es para las renovables, esto es para pagar a los fondos de inversión, en algunos casos fondos buitre, que invirtieron en España entre 2008 y 2014 en tecnologías que no eran competitivas", ha criticado Imaz en una jornada organizada por el IESE Business School.