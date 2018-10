La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reconocido hoy que su departamento está manteniendo contactos con potenciales inversores interesados en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León) y que está evaluando su viabilidad antes de hacerlos públicos.

"Hasta que no evaluemos su viabilidad no los haremos públicos para no generar falsas expectativas", ha indicado la ministra, que ha animado al resto de agentes o administraciones públicas a incorporarse al acuerdo que el pasado 10 de octubre suscribieron el Gobierno, Vestas, CCOO y UGT paliar los efectos del cese ordenado de la planta.