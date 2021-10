Italia aplica desde hoy la obligación para poder entrar en el lugar de trabajo de presentar el pase sanitario, que consiste en la vacunación anticovid o una prueba negativa, y mientras que la mayoría de las empresas han aceptado y se han organizado sin problemas, en algunos sectores como los transportistas o los estibadores han anunciado huelgas y protestas.

La fecha del 15 de octubre se había anunciado desde hacía mucho tiempo, pero las tensiones se han acumulado en los últimos días, sobre todo ante la negativa del gobierno de Mario Draghi de no que no sean gratuitas las pruebas anticovid para los trabajadores que han decidido no vacunarse.