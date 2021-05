28 may. 2021

EFE Ismailiya (Egipto) 28 may. 2021

El "Ever Given" entró al canal de Suez "descentrado y a una velocidad no permitida en vías marítimas estrechas", asegura a Efe el máximo responsable del canal, almirante Osama Rabie, en vísperas el juicio por el que reclama una compensación millonaria a la empresa propietaria del barco.

En la sede de la Autoridad del Canal de Suez, en la localidad egipcia de Ismailiya, Rabie se muestra seguro de sus argumentos para reclamar 550 millones de dólares a la empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria del gran portacontenedores de 400 metros de eslora que a finales de marzo bloqueó durante seis días el paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo.