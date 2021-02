La socia responsable de Mercados de KPMG, Noelle Cajigas, ha defendido la necesidad de abordar un "cambio de mentalidad" para que haya un impulso transformador de las empresas hacia la digitalización, o de lo contrario cualquier inversión será inútil.

En el marco del ciclo "Fondos Europeos: Las claves para la recuperación", organizado por la Agencia EFE y KPMG, y dedicado en esta ocasión a la digitalización, Cajigas ha asegurado que "somos testigos" de que ya hay proyectos a los que se está dando forma para encauzar los fondos europeos.

En su opinión, "hay una sensación de urgencia en torno a esta iniciativa y esto es buena señal".

La digitalización es la prioridad absoluta de la empresa española, ha enfatizado Cajigas, y según una encuesta realizada por KPMG y la CEOE, el 45 % de las empresas españolas asegura que ha presentado ya proyectos para estos fondos; de ese 45 %, más de la mitad están pensados en torno a la transformación digital.

En este sentido es importante "el rol de todos, de la empresa y del ecosistema", y es preciso crear espacios en común para pequeñas y grandes empresas.

Noelle Cajigas ha querido también destacar la brecha que aún existe entre la capacitación digital de hombres y mujeres, una paradoja dado que una gran cantidad de los proyectos que analiza la consultora provienen de mujeres emprendedoras; de ahí la urgencia de reducir dicha "brecha digital".

"Hay una inmensa barbaridad de ideas en nuestras empresas", ha indicado, en todos los sectores, los ya conocidos pero también en otros menos evidentes, como el turismo o la industria, con mejores cadenas de suministro, o el transporte multimodal o la telemedicina.

Todos ellos tienen un denominador común, una línea prioritaria de "recapitalización de los empleados", ha añadido, donde está la clave del cambio.

El presidente de KPMG, Hilario Albarracín, que ha inaugurado la jornada, ha recalcado que la tecnología es la llave de la transformación energética, y "no hay empresa que no necesite impulsar la digitalización y que no pueda beneficiarse de ello".

En España "contamos con empresas de referencia global, pero somos conscientes de que es necesario sumar a gran parte de nuestro tejido empresarial", de ahí que se trate de un campo con un enorme potencial, ha añadido.