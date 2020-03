El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha reclamado en una entrevista con EFE un aplazamiento del pago de tributos de las empresas durante el estado de alarma porque "si se para todo, los impuestos también".

PREGUNTA: Desde el ámbito empresarial se está pidiendo al Gobierno que aplace las liquidaciones fiscales y el pago de cuotas a la Seguridad Social, ¿por qué es tan importante que se tome esta medida?

RESPUESTA: Es un asunto obvio. Si uno no tiene ingresos no puede pagar. No se puede decir que le pase a todo el mundo, pero puede que le pase a mucha gente. Esta medida está en coherencia con lo que es el estado de alarma, que paraliza las cosas. Si se para todo, los impuestos también.

P: ¿Sería suficiente con un aplazamiento o vería necesario en algún caso que se exonerase a las empresas de esas obligaciones tributarias y con la Seguridad Social?

R: Totalmente. Si a un taxista se le caen los ingresos y vive con muy escasas reservas o ninguna, ¿qué va a hacer? ¿Tiene que pagar las cotizaciones? No puede. Al final es una de las funciones del Estado, parar el golpe.

P: ¿Qué otras medidas necesitan las empresas para garantizar su supervivencia?

R: Hay cuatro fases. La primera fase es la sanitaria, salvar la vida. Junto a ella hay otra que es la supervivencia del propio sistema empresarial, con liquidez para que se puedan hacer los gastos mínimos y desde luego que no tengan que hacer gastos que se pueden aplazar, como los tributos. La tercera es la recuperación. Si ha habido trabas, como que se tenga que pagar impuestos, los empresarios estarán desanimados, pero tienen que ponerse a la labor inmediatamente para una recuperación en "V". La siguiente fase es la reconstrucción, que depende del Gobierno y la Unión Europea, y ahí está la célebre batalla de los eurobonos. Europa se juega mucho aquí. O demuestra que puede servir o la gente se le marchará.

P: ¿Cree que Europa se va a involucrar en la recuperación económica después de esta crisis?

R: Europa ha respondido bien, como ha respondido el Gobierno, con un plan que está a mi juicio bien porque tiene que ofrecer liquidez a las empresas. Europa ha dicho: plan de estabilidad fuera, esto no cuenta ahora porque esto es una cosa extraordinaria. Y el Banco Central Europeo ha dicho: más de un billón para empezar y si hace falta más, pondremos más. Esto es la recuperación, pero luego viene la reconstrucción y ahí veo los eurobonos, porque van a necesitarse muchos recursos.

P: ¿Qué otras medidas van a ser necesarias para paliar los efectos económicos y sociales de esta crisis?

R: En la Cámara estamos buscando ese plan a partir de lo que las empresas necesitan a largo plazo. Por ejemplo, digitalización. La crisis ha demostrado que es útil para el teletrabajo, habrá que acelerarlo. Otra de las grandes cosas que han hecho las empresas españolas es empezar la internacionalización y hay que acelerarlo. Y si hay algo que falta en este país es un empujón a la formación, las universidades necesitan una reforma importante.

P: ¿Cree que nos enfrentamos a una crisis económica como la de 2008?

R: Depende de lo que hagamos y de lo que hagan los gobiernos. Si el Gobierno demuestra que está al lado de las empresas, las empresas cogerán ánimo y echarán para adelante porque se verán seguras. Las medidas de ayer a mí no me gustaron, me parecen tímidas. El Gobierno dice que va a poner 100.000 millones de euros encima de la mesa, pero ahora pone solo 20.000 millones (en referencia al primer tramo de la línea de avales aprobado en el Consejo de Ministros del martes). Ponga los 100.000 millones y si hace falta más, ponga más. Si el Gobierno actúa con contundencia, las empresas están obligadas a poner más energía.

P: El Gobierno descarta por el momento un parón total de la actividad no esencial, ¿le parece una decisión correcta?

R: Mi opinión es que el Gobierno en este punto lo está haciendo bien. El confinamiento es necesario, pero dejando que haya cosas que sigan funcionando, siempre con las garantías sanitarias necesarias. ¿Por qué acentuar el daño?