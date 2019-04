La Comisión Europea (CE) acusó hoy a los fabricantes alemanes de vehículos BMW, Daimler y el grupo Volkswagen (VW) de haber pactado entre 2006 y 2014 para limitar el desarrollo de tecnologías destinadas a reducir las emisiones de los vehículos de pasajeros de gasolina y gasóleo.

"Las empresas pueden cooperar de muchas formas para mejorar la calidad de sus productos. Sin embargo, las normas de competencia de la Unión Europea no les permiten pactar para lo contrario: no mejorar sus productos, no competir en calidad", declaró en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.