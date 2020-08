La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado impugnar varios preceptos del decreto sobre vehículos de alquiler con conductor (VTC) del País Vasco, que obligan a precontratar el servicio con 30 minutos de antelación e impiden geolocalizar los vehículos disponibles.

Según informa este martes en una nota, el organismo también cuestiona la prohibición de circular por vías públicas cuando no se preste el servicio, y la obligación de no visibilizar la disponibilidad del vehículo cuando esté estacionado, preceptos que "restringen la competencia y no están suficientemente justificados desde la óptica del bienestar general".