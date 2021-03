El principal indicador de la inflación en China, el índice de precios al consumidor (IPC), bajó un 0,2 % interanual en febrero, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).EFE/Diego Azubel/Archivo epa02218193 Chinese 100 yuan or renminbi banknotes and 100 U.S. dollars in Beijing, China, 23 June 2010. The renminbi fell back against the dollar on 22 June, a day after Beijing let the Chinese currency appreciate against the U.S. dollar. Analysts say China allowed a slight drop of the renminbi against the dollar hoping to prevent speculators gaining from a stronger currency. EPA/DIEGO AZUBEL