El volumen de inversión en España es todavía un 10 % inferior al que se registraba antes de la crisis "pese al dinamismo de los últimos años", ha apuntado este lunes la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro.

Durante su intervención en la jornada "Digitalisation and Investment in Intangible Capital: the Spanish case within de European Union", Navarro ha avanzado algunas de las conclusiones de la Encuesta Anual sobre Inversiones del BEI, que se presentará el próximo 26 de noviembre.