Planificar la compra es una de las claves para luchar contra el desperdicio de comida, un asunto especialmente preocupante durante las navidades, cuando uno de cada tres alimentos acaba en la basura, según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO).

En el informe 'The state of food and agriculture 2019', la FAO señala que los hogares son los causantes de un 42 % del desperdicio de alimentos.