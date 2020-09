La ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, avanza en una entrevista con EFE, durante una visita al municipio de Linhares da Beira (Portugal), durante la entrevista con EFE. EFE/Carlos García

"La frontera no puede impedir el desarrollo conjunto" ibérico, sostuvo en una entrevista con Efe la ministra lusa de Agricultura, Maria do Céu Antunes, convencida de que la covid-19 no debe frenar la estrategia de colaboración entre España y Portugal.

Antunes consideró que la pandemia puede abrir una "oportunidad" para que España y Portugal impulsen las exportaciones de productos agrícolas ibéricos y defendió una política exportadora conjunta "más agresiva" para este sector.