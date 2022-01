El líder de la Liga, el ultraderechista Matteo Salvini, instó hoy al primer ministro italiano, Mario Draghi, a apoyar la iniciativa de la Comisión Europea (CE) de considerar sostenible la energía nuclear, una propuesta que divide al Gobierno tras el rechazo mostrado por el Partido Demócrata (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S).

"Italia necesita gas y energía nuclear limpios para ayudar a las familias y las empresas a pagar facturas más baratas, no necesitamos un 'no' ideológico", dijo hoy Salvini, tras la oposición mostrada por los ex primeros ministros Enrico Letta y Giuseppe Conte, líderes del Pd y el M5S, respectivamente.