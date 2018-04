La Comisión Europea (CE) negó hoy haber ofrecido ningún tipo de acuerdo comercial a Estados Unidos a cambio de que la UE quede exenta de sus aranceles al acero y al aluminio, y aseguró que este tipo de conversaciones no sucederán hasta que se confirme que la exención es permanente.

"No hemos ofrecido nada a Estados Unidos, no vamos a ofrecerles nada para quedar exentos de aranceles que consideramos que no cumplen las reglas de la Organización Mundial del Comercio", aseguró la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en una rueda de prensa en Estrasburgo.