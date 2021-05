11 may. 2021

EFE Madrid 11 may. 2021

Las agencias inmobiliarias resisten el golpe que ha supuesto para la economía la crisis sanitaria de la covid-19 con tasas de destrucción de empleo y pérdida de facturación menores de lo previsto cuando se declaró la pandemia en marzo de 2020, según un estudio de la Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FAI).

El estudio indica que la media de trabajadores por agencia no ha variado (de 4,59 empleados de media antes de la covid a 4,58) y que a día de hoy solo un 7,7 % de los agentes mantiene a algún trabajador en ERTE, mientras que el 65,1 % ya no tiene ninguno y un 27,1 % no recurrió a este mecanismo de protección.