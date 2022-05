28 may. 2022

Con una inflación de precios industriales cercana al 50 %, las empresas suministradoras de semáforos, mobiliario urbano, metro, tren y otras infraestructuras de las ciudades se plantean no presentarse a los nuevos concursos públicos, que podrían quedar desiertos si no cambia la situación.

"En las nuevas licitaciones muchas empresas se lo están planteando de manera muy seria, porque o hay posibilidad de revisión (de precios) o no se arriesgan, y en muchos casos no hay posibilidad de revisión, porque no está contemplado", ha explicado a Efe el director general de la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas (Amec), Joan Tristany.