Los principales bancos de Japón suspenderán las transacciones en dólares con Sberbank, el mayor banco de Rusia, en coordinación con las nuevas sanciones impuestas por EE.UU. por la invasión rusa de Ucrania, según adelantaron hoy los medios locales.

Los tres grandes grupos bancarios del país asiático, Mitsubishi Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group y Mizuho Financial Group, suspenderán las transacciones en dólares con Sberbank vía los Estados Unidos.