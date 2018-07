Los sindicatos de tripulantes de cabina de Ryanair han pedido hoy al Gobierno que actúe y "deje de mirar hacia otro lado" ante los "abusos" y el "maltrato" de la aerolínea irlandesa, a la que acusan además de no querer colaborar y "chulear" a la Inspección de Trabajo en el transcurso de la huelga.

"¿Dónde esta el Gobierno o Hacienda? No entendemos donde están las autoridades de este país, que capean el temporal con los servicios mínimos. No puede ser que no haya ninguna autoridad que haya tomado acciones contra la chulería de la aerolínea. Nos gustaría que alguien tomara cartas en el asunto", ha señalado hoy el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias.