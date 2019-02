Los vehículos nuevos que no sean de cero emisiones de CO2 no se pondrán vender en España en 2040, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que hoy ha llevado al Consejo de Ministros su Marco Estratégico de Energía y Clima.

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2021-2030 señala que en ese periodo se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones cero de CO2.